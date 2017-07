So war die Character Jam 2017

Jedes Jahr findet in Frankfurt das „Character Jam“ statt und auch dieses Jahr kamen viele Graffiti Künstler vorbei. Das ganze fand auf dem Gelände des Jugendhaus am Bürgel in Nieder-Eschbach statt und dauerte zwei Tage. Es wurden Wände mit fetten Motiven besprüht, einen Workshop für angehende Sprayer wurde dabei auch zuvor organisiert und durchgeführt…zur Galerie

Teilnehmerliste:

u.a. ALEN, BOBOTER, BUD, CANZ31, CESAR, COR, EASY, FUEGO, GAMEZ, IR, JAMBO, KID FRANK, KID F, KROM, KWG, LESS THAN HERO, MAC SULLIVAN, ME, MONKEY, NEVEL 11, PIXEL, ROCKER, RIPS, SARE, SILOW, SPEED, WIRED TO THE MOON und unerkannte!