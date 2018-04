Vvs Verbal – Rebirth Of The Slickest Album out now

Brooklyn New York konnte schon immer Top Rapper präsentieren, jede Menge Talente wachsen seit Jahrzehnten aus der Eastcoast heran, von denen einige sogar den Weg in die Charts finden. Jemand der das nächste Potential mit sich trägt, ist Rap Artist Vvs Verbal! Ein sehr begabter Rapper, sehr talentiert und mit fetten Flow. Seine Lyrics sind sehr deep und tiefgründig, die Beats top produziert mit schönen Melodien unterlegt. Der Flattbush Rapper steht derzeit beim Musiklabel Buck Town USA Entertainment unter Vertrag, wo 2014 sein Debüt Album „Vanglorious“ erschien. Sein neuestes Album „Rebirth Of The Sickest“ ist seit einigen Tagen draußen, es enthält features mit General Steele, Ruste Juxx, Buckshot, Sadat X und mit Craig G. Das Album wurde zum größtenteils von Es-K und General Steel produziert, zu dem Crusty Cuts die Cuts bei steuerte.

Rebirth Of The Slickest by VVS Verbal