Tech N9ne Album Planet jetzt draußen

Einfach zu krass dieser Typ, wie kann man 20 Alben in 19 Jahren produzieren und veröffentlichen ? Das kann von sich nur Tech N9ne behaupten, einer der praktisch fast jedes Jahr ein neues Rap Album auf dem Markt kickt. Eigentlich wollte der Rapper aus Kansas City Planet Erde verlassen, der Grund hierfür war, dass einige seiner Fans das letzte Album nicht besonders feierten. Mit dieser Enttäuschung und Frust hockte sich Tech N9ne wieder ins Studio und präsentiert nun Stolz das neue Meisterwerk. Mittlerweile ist es ihm auch nicht mehr so wichtig, was andere über seine Musik denken.

Das neue Album trägt aus dem oben erwähnten Grund den Titel „Planet“ und hat 19 Songs zu bieten und wird über das Label Strange Music veröffentlicht. Als Feature Gäste sind Machine Gun Kelly, Snow Tha Produkt, Krizz Kaliko und Darrein Safron mit von der Partie.