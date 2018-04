Nick Grant – Verses Mixtape out now

Es kommt nicht oft vor ein Mixtape mit 37 Titeln ankündigen zu dürfen. Nick Grant aus Walterboro, South Carolina hat dieses Wunder geschafft. Sein neues Mixtape „Verses“ ist seit Gestern draußen, das als Free Download hier verlinkt ist. Erst letzte Woche erschien die Single „96 Bulls“ zudem ein Video auch gedreht wurde. Der junge Rapper debütierte 2016 mit dem Album „88“ auf dem ein Jahr später weitere Produktionen folgten. So kam 2017 die EP „A Seat at The Table“ und hinterher sein zweites Album „Return of the Cool“.

Nick ist für sein Storytelling sehr bekannt, er liebt Oldschool Rap und findet sich als Künstler da auch wieder. Oft wird er mit Rap Größen wie mit NaS verglichen, was der Rapper als große Ehre annimmt. Die großen Blicke zog er auf sich, als er Gast bei den bekannten Radio Sendungen „Sway in the Morning“ oder „Hot ‘97“ wurde. Neben normalen Zuhörern gab es auch einige Label Bosse und Artists die auf den jungen Rapper aufmerksam wurden. So wie Andre3000 der Nick nun dick auf dem Schirm hat. Mittlerweile lebt Nick in Atlanta, die Musikszene ist dort nicht nur größer als in South Carolina, sondern auch einfacher vor Ort mit den besten arbeiten zu können.