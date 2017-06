US-Rapper Kool G Rap hat für seine neue Single „Out For That Life“den Wu-Tang Clan Rapper Raekwon dazugeholt. Der Song kommt auf das neue Album von Kool G Rap das den Namen „Return of the Don“ tragen wird. Dieses Jahr wird der Rapper in Europa auf diversen Hip Hop Festivals auf der Bühne stehen, u.a. auch in Deutschland.