Neef Buck – Forever Do Me 9 Album out now

Philadelphia Rap Artist Neef Buck mit seinem neuem Mixtape „Forever Do Me 9“ das am 30.03. über das Label Forever Music Records released wurde. Auf dem neuen Mixtape befinden sich 11 Titel mit Features u.a. mit Jesse Rack$on, Raheem DeVaughn und Jamal. Es ist das bereits 9te Mixtape der Serie „Forever Do Me“, den Start machte er 2013. An seinen Mixtape‘s nahmen immer wieder bekannte Künstler teil, ob Miquel, Timbaland, Jadakiss oder Dave East, Neef Buck konnte sie alle mit seiner Reim Technik und Lyrics begeistern.

Neef Buck bürgerlich Hanif Muhammad wuchs in West Philadelphia auf, mit 16 Jahren vereinte er sich mit seinem lang jährigen Freund Young Chris mit dem er das Rap Duo Young Gunz gründete. Die Crew wurde dann bei Roc-A-Fella Records unter Vertrag genommen und erreichte mit der Single „Can‘t Stop, Won‘t Stop„ Platz 20 der US-Billboard Charts. Später wurde Neef Buck Mitglied des Rap Kollektives States Property, bestehend aus den Rappern Benie Siegel, Freeway, Oschino & Sparks, und Peedi Crack. Mittlerweile ist Neef Buck Inhaber von GIFI Records, check out sein neues „Video Check Mat 2„.