Interview mit RPT 1

In dieser Stadt gibt es so einige Hip Hop Artists, sie Rappen, Tanzen, legen auf oder sprayen. Einige davon sind selbständig und konnten neben dem Artist dasein ein Standbein im Leben sich erschaffen. Raffeal Wagenhoff aka RPT 1 ist einer davon, hier das Interview.

1. Die Frankfurter Rap Community kennt dich noch als den Rapper R.A.F. Bist du noch als Rapper aktiv oder ist diese Karriere mittlerweile Geschichte ?

Also, ich würde mich immer noch als Musiker bezeichnen, da ich es im Blut habe, doch kann und will ich mir selber eingestehen dass ich mit dem Weg den ich jetzt eingeschlagen habe nicht nur sehr erfolgreich bin, und dieser Weg mich zu 100 % ausfüllt in meiner Leidenschaft und in meiner Energie, sondern gibt es mir finanziell weitaus bessere Möglichkeiten meine Ziele zu erreichen. Doch ich würde definitiv niemals nie sagen das ist wirklich etwas was ich gelernt habe im Leben.

2. Vermisst du die alten Tage oder hast du schon mit der Vergangenheit abgeschlossen ?

Nein, ich vermisse die alten Tage nicht, jedoch waren es sehr schöne und ich hatte eine sehr gute Zeit gehabt. Ich bin ein Mensch der in der Gegenwart lebt mit dem Fokus in der Zukunft und das mit vollstem Bewusstsein, was das Leben im Hier und Jetzt sehr interessant macht.

3. Derzeit bist du ja als Personal Trainer selbständig und veranstaltest u.a. die Urban Boot Camps in Ffm. Wie entstand die Idee damit zu starten und woher kam dieser Antrieb auf einmal her ?

Wie der Sport war die Musik schon immer ein Teil von mir, ein sehr großer und dazu ist es ein 100%iger Mehrwert, da ich Gesundheit, Fitness, Wohlbefinden, Erfolg und Stärke vermitteln bzw. mitgeben kann, und da ich es natürlich auch noch weitaus mehr Menschen möglich machen will, und einen Zugang schaffen wollte entstand das URBAN BOOTCAMP by RPT 1. Dieser Antrieb war schon immer da nur ich verstand es in damaligen Tagen nicht richtig zu kanalisieren und investierte meine wertvolle Zeit und Energie in die falschen Dinge und Themen.

4. Welche langzeit Ziele hast du dir gesetzt ? Träumst du vom eigenen Fitness Studio ? Oder was stellst du dir für die Zukunft vor ?

Meine Ziele liegen astronomisch hoch und ob es lang dauert oder kurz es ist reines empfinden. Ich will nur sagen dass ich geduldig bin das ich weiß das ich auf dem richtigen Weg bin dass ich es 100 %ig will und alles nur erdenkliche natürlich moralisch nicht verwerfliche in meiner Macht stehende tun werde um Schritt für Schritt meine Ziele zu erreichen ob sie klein oder groß erscheinen ich bin zu 100 % positiv eingestellt und gönne jedem der Erfolg hat In dem was er tut, und oder gute Ideen hat die er umsetzt noch viel mehr als das was bisher erreicht wurde .

5. Wie wichtig ist es für dich Sport zu machen und sich gesund zu ernähren ? Welchen Tip kannst du den Heads da draußen geben ?

Grundlegend ist es immer sehr wichtig beziehungsweise das wichtigste gesund zu bleiben. Sport ist für mich ein Lebensinhalt eine gute Energie, kurzgefasst das beste Mittel um täglich das Bewusstsein zu Schulen wie sich gesund sein anfühlt.