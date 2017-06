Interview mit DJ Chris The Glove

Die Hip Hop Kultur hat seit seinem Beginn an viele Stars hervorgebracht, viele von denen sind Heute noch aktiv. Einer davon kommt aus der West Coast, sein Name ist DJ Chris The Glove Taylor, der in der Szene am besten als „The Glove“ bekannt ist. Dieser Mann hat nicht nur im Kult Film „Beatstreet“ an Seite von Ic-T und Egyptian Lover gestanden, sondern auch an den Größten Rap Alben der Rap Geschichte rumgeschraubt. Beispiele ? Kein Problem, wie wärs mit dem Song „Phone Tap“ von The Firm oder „The Chronic“ von Dr.Dre und Snoop Doggs Album „Doggystyle“. Auch bei dem Song „Hello“ von NWA war er dran. Doch seit langem hört man nciht viel mehr von ihm, daher dieser Interview.

1. Du bist seit den 80er Jahren im Musik Business aktiv, wenn du zurück schaust welche Ära vermisst du am meisten ?

1. Ich vermisse keine bestimmte Zeit, die 80er waren Spass und wegweisend zugleich, die 90er waren auch fun aber auch gefährlich. Daher würde ich eher die mitte 80er Jahre bevorzugen.

2. Hast du noch Kontakt zur Radio Crew ?

2. Ja, ich bin weiterhin mit Egyptian Lover, Super AJ und mit Ice-T befreundet

3. Bist stolz auf das was du als DJ, Produzent und Mixer erreicht hast ?

3. Ja, ich sogar sehr stolz auf meinen Musikalischen Erfolg!

4. Wie findest du die heutige Rap Musik ? Welche Rapper findest du Heute gut ?

4. Ich bin mit dem Konzept nicht so ganz einverstanden, es gibt viele weitere Arten der Rap Musik. Meine Favouriten Heute sind Migos, Travis Scott, Bryson Tiller, Young Thug, Uzi Vert, Kodak Black, Ayo sogar den Song von Lil Yachty mit Kyle.

5. Was machst du Heute ? Arbeitest du an neuen Songs ?

5. Derzeit arbeite mit den Artists VIA The Great, YuY und mit Rocky DuH. Auf meiner Webseite sowie auf Soundcloud findest du meine neues Produktionen. Danke für dein Interesse an mein Leben.

Check out The Glove‘s Webseite ; www.christheglove.com Soundcloud