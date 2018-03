Hip Hop Festivals 2018

Auch in diesem Jahr gibt es wieder die traditionellen Hip Hop Festivals in Europa, hier mal ein Überblick der Termine:

Splash!Festival

06.07.18 – 08.07.18

Gräfenhainichen

Das Splash!Festival findet zum 21 mal statt und kann schon einige Headliner nennen u.a. ASAP Ferg, Tyler the Creator, J.Cole, Azad, Haftbefehl, u.v.m.

Splash Webseite

Open Air Frauenfeld

05.07.18 – 07.07.18

Frauenfeld

Die Schweizer haben‘s drauf, das 10te Festival steht vor der Tür, zu diesem Jubiläum wurden bisher folgende Artists angekündigt: Celo & Abdi, French Montana, Denzel Curry ach ja und so ein gewisser Eminem.

Frauenfeld Webseite

Out4Fame Festival

29.06.18 – 01.07.18

Dortmund

Die 5te Ausgabe des Festivals aus dem Ruhrgebiet liefert auch in diesem Jahr bekannte Artists u.a. ONYX, Afrob, Vega, Devin The Dude

Out4Fame Webseite

Hip Hop Kemp

18.-20.08.18

Hradec Králové,CZ

In der Tscheei gibt es einen großen Hip Hop Anhang, doch für das Festival in Krakau reisen die Heads aus ganz Europa an, im Line Up stehen bisher Chief Keef und Evidence.

Hip Hop Kemp Webseite