Fredro Starr Firestarr 2 Album unterwegs

Nachdem die New Yorker hardcore Hip Hop Rap Crew ONYX letzte Woche ihr Album „Black Rock“ veröffentlicht hatte, nennt Frontmann Fredro Starr den Release Datum des kommenden Albums „Firestarr 2“. Es soll am 08.März über das Label Mad Money gekickt werden.

Mit 13 Songs ist das Album gut befüllt und hat Features zu erwähnen u.a. mit Ali Vegas, Vado & the Kid Daytona, Begertz, River und Cooper Campbell. Gestern hat Fredro ein Video Intro zum Song „Do U Know“ hochgeladen, check es unter der Trackliste ab.

Tracklist:

01. Passion and Pain (feat. DJ Nelson)

02. Do U know (feat. Vado & the Kid Daytona)

03. Murder Mami

04. Everything ain’t 4 the Gram (Skit)

05. Counting My Blessings (feat. Begetz)

06. Sipping Pyru (feat. Ali Vegas)

07. Time Sit Still (Skit)

08. 100,000 Miles (feat. River)

09. South America

10. Hate 2 Lose (feat. Cooper Campbell)

11. Who Does That

12. Life Is a Movie (Skit)

13. Private Jet 2 Heaven