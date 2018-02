We FFM DJ Doc Tone

Name: DJ Doc Tone

Echter Name: Peter Adler

DJ seit: 1992

Resident: Cooky‘s

Bio

DJ DOC TONE Frankfurts heißeste Adresse und „FFM..s best skilled DJ“ ist kein anderer als DJ Doc Tone. Doc Tone ist seit 1989 nicht nur Produzent sondern auch Artist. Seine Erfolge kann er sowohl auf Nationaler als auch Internationaler Ebene Verbuchen. Zu seinen Erfolgreichen Produktionen zählen Künstler von 3P, FFMC.. , Snap (Turbo B), Darnell, Mc Sesman. Als Resident DJ im Cooky..s in Frankfurt ist er seit 2000.Jeden Mittwoch auf Big Fm bei der bekannten Radio Show World Beats zu hören.

Seine Zahlreichen Bookings in in den Großstädten der BRD und im Ausland. z.b. Thailand, Belgien, Ukraine, Rumänien, Russland, Norwegen, Schweden, Polen, Frankreich, Luxemburg, Holland, Türkei, Spanien, Zypern… machten ihn durch seine Mixe zu einen der angesagtesten Club Dj..s im Land.

Auf namenhaften Aftershowparties von „Rock Am Ring“, „Batlle of the Year“, „Eminem the Anger Management tour“, „G-Unit“, Snoop Doog“ ,”Cappadona (Wu Tang), “Jeru the Damaja”, “Splash support for Scratch (Beatbox)“, “David Morales”, „Sebastian Ingrosso“, “Ward 21”usw. war er als DJ am Platz.

Zur Zeit Resident Dienstags im Cooky`s (Frankfurt). Er ist Tour Dj von Snap (Turbo B.) und Pachanga. War On Tour und warm up Dj mit Internationalen Größen wie Daddy Yankee, J Alvares, Lorna, Montell Jordan, Keith Sweat, Scratch (The Roots), Dj Cut Killer, Dj Jazzy Jay, Jeru The Damaja, Fatman Scoop und, Afrika Bambaataa, Dj Big Kap, Solange, Keith Sweat, 112, Snoop Dog die sein Talent sehr schätzten.

Weitere Co-op..s mit Internationalen DJ Größen wie Scratch (The Roots), King Kamonzi (Zulu Nation) DJ Kool, Fatman Scoop, Turbo B, DJ Spinbad, spiegeln sein Multitalent wieder… Seine Veröffentlichungen kann man auf Itunes vorhören.

Web: http://www.djdoctone.de

IG: www.instagram.com/djdoctone/

FB: www.facebook.com/doctone/

SC: www.soundcloud.com/djdoctone