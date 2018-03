Eric B. und Rakim geben Termine der US-Tournee bekannt

Es ist das beste Comeback des Jahres! Eric B. & Rakim, ein Rap Duo das in den 80er Jahren mit dem Album Paid in Full ein Meilenstein lieferten. Es gehört bis Heute in zu den besten Rap Alben aller Zeiten. Hinterher folgten noch 3 weitere Alben, bis sie schließlich 1994 das Ende des Projektes bekannt gaben. Letztes Jahr standen die beiden auf der 30 Jahr Jubiläums Feier von Paid in Full gemeinsam noch auf der Bühne.

Kurz danach kündigten die beiden eine US Tour in 2018 an und hielten nun ihr Wort. Auf ihrem Twitter Account gaben sie gestern die Termine der Tour bekannt, insgesamt gibt es 17 Termine wo man die beiden endlich wieder live erleben kann.

Ob die beiden auch nach Europa auf Tour kommen ist nicht sicher, da Rakim nicht gerne fliegt. Vielleicht ändert er ja seine Meinung während der anstehenden Tour.