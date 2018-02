DMX hockt wieder mal im Bau

Oh man Earl !!! Es macht einen echt traurig zu zusehen, wie einer der besten Rapper kaputt geht.

Was passiert ist ? DMX war am Montag bei einem Gericht in Manhatten anwesend und fiel dabei beim Drogentest durch. Zu seinem Pech hat er damit auch noch gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen, das beudeutet, ab in den Bau Earl. Nun versucht sein Anwalt beim Gericht ein Entzugsprogramm für den Rapper durchzukriegen, am 29.März ist der nächste Gerichtstermin, wir bleiben dran.