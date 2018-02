DJ Premier gibt Tracklist für PRhyme 2 bekannt

Der legendäre DJ Premier hat gestern auf sein Instagram Profil die Trackliste für das kommende Album „PRhyme 2“ bekanntgeben. Ein Release Datum wurde auch gennant, so wird das lang ersehnte Album am 16.März 2018 veröffentlicht werden.

Das neue Stück enthält 18 Titel bei dem so einige Feature Artists mitgemacht haben, z.B.: 2 Chains, Yelawolf oder Dave East. Das Album Projekt wurde von DJ Premier und von Royce Da 5‘9 (Slaughterhouse) ins Leben gerufen, das erste Album war sofort ein Hammer Erfolg, nun kommt der zweite Teil.

PRhyme 2 Tracklist:

Interlude 1 (Salute)

Black History

1 Of The Hardest

Era f. Dave East

Respect My Gun f. Roc Marciano

W.O.W. f. Yelawolf

Sunflower Seeds f. Novel

Streets At Night

Rock It

Loved Ones f. Rapsody

My Calling

Made Man f. Big K.R.I.T. & Denaun Porter

Interlude 2 (Relationships)

Flirt f. 2 Chainz

Everyday Struggle f. Chavis Chandler

Do Ya Thangs

Gotta Love It f. Cee-Lo Green & Brady Watt

Damit die Fans nicht allzu lange warten müssen, gibt es bereits ein Single Auszug vom neuem Album „Rock It“