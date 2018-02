Es ist bereits das 16 Album des Rappers in den letzten 20 Jahren, „Dazamataz“ heisst das neue Album und beinhaltet 30 Songs. Natürlich dürfen da die features mit Snoop Dogg, Kurupt nicht fehlen, der Newcomer G Perico ist auch mit drauf gelandet. Der geneinsame Song „N‘ggaz Know“ wurde bereits tage vorher vor dem Album Release als Single rausgehauen. Weitere Gastrapper sind u.a. Freddie Gibbs, Big Gipp, B-Legit, October London, Ray sowie Kokane.

Doch wieso 30 Songs für ein Album ? Daraus hätte man auch zwei Alben machen können, das denken sich bestimmt die meisten. Doch Daz ist schon lange im Musik Business und hat erkannt, das man mit Musik Streaming gutes und schnelles Geld verdienen kann und genau auf dieses Pferd setzt Daz. Er möchte in 2018 noch mehr Veröffentlichen und wieder an seine alten Erfolge anknöpfen. in den 90er Jahren hatte er mit seiner Crew „Tha Dogg Pound“ großen Erfolg bei Death Row Records gehabt, sie waren u.a. auf dem Classic Album „The Chronic“ von Dr.Dre vertreten.

Daz Dillinger’s Dazamataz Album Tracklist

1. „Hard N the Paint“

2. „Ready 4 Sum Action“ Feat. Kurupt

3. „Bang Bang (G Mix)“ Feat. B Legit and Big Gipp

4. „Dazamataz“

5. „Ain’t the Same“ Feat. Kokane

6. „Hard Life“ Feat. The Twinz and Shon Lawon

7. „No One Duz It Better“

8. „Niggaz Know“ Feat. G Perico

9. „Succa Free“

10. „Fucc Dat Talk’n“ Feat. Willie Mammuth

11. „Gang Streetz“ Feat. Jayo Felony

12. „Hundid Years“

13. „Ghetto Bird“ Feat. Freddie Gibbs and Tray Dee

14. „Higher Than High“ Feat. Rah Lah and M-1

15. „That’s My Baby“ Feat. Nicole Wray

16. „R U Single“ Feat. Sugafree

17. „This Is the Shit“ Feat. Soopafly

18. „I’m Feelin‘ You“ Feat. Rosilee

19. „Curious“ Feat. Ray J

20. „It’s So On“ Feat. Latoiya Williams

21. „Sorry Bitch“ Feat. Snoop Dogg and Kurupt

22. „When Life Calls“ Feat. October London

23. „Lil‘ Black Boy“ Feat. Tonya Dyson

24. „When We All Get 2 Heaven“

25. „Violation“ Feat. Kurupt

26. „Show Some Respect“ Feat. Kokane and Yung Zeke

27. „N My Blood Cuzz“ Feat. Goldie Loc and Itsad

28. „This One 4 My Niggaz“ Feat. C-Bo

29. „Westcoast“

30. „Rich N Famous“