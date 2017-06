Chuck D. nennt Public Enemy‘s Album Release Date

Chuck D. hat das Veröffentlichungs Datum des neuen Public Enemy Albums bekanntgegeben. Demnach wird das 14. Studio Album das den Titel „Nothing is Quick in The Desert“ trägt am 04.Juli veröffentlicht. Derzeit ist Chuck D. mit seiner Band „Prophets Of Rage“ auf Tour in Europa u.a. mit B-Real von Cypress Hill und DJ Lord.