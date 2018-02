Black Rock heisst das neue Album von ONYX

Die New Yorker Rap Crew ONYX um den Rapper Fredro Starr und sein Cousenk Sticky Fingaz haben Ihr neues Album „Black Rock“ fertig gestellt, das über das Label Cleopatra Records veröffentlicht wird. Als Feature Gäste sind R.A. The Rugged Man, Optimus, Sickflow, Snak The Ripper, DJ Nelson und Skyzoo vertreten, die erste Single wurde „Ima Fuckin Rockstar“.

Insgesamt gibt es 12 Songs auf dem Album, das du unten dir gerne anhören kannst. Ihr Song „Judgement Night“ diente hier für Inspiration, das neue Album hat etwas von Black Music und Rock Elementen, so das man sagen kann Hip Hop meets Rock‘n‘Roll.

In den 90er Jahren hatte ONYX noch große Erfolge gefeiert, besonders die Single „Slam“ wurde ein Internationaler Club Monster Hit das bis Heute noch gern auf Partys gespielt wird.

Onyx’s Black Rock Tracklist

1. „Onyx!!“

2. „Black Rock“ Feat. DJ Nelson

3. „What U Want From Me“

4. „Blinded by the Light“ Feat. Optimus

5. „I’ma Fuckin Rockstar“ Feat. Skyzoo

6. „Lighters Intro“

7. „Lighters“

8. „Greatest Day“ Feat. Optimus

9. „O.D.“ Feat. R.A. The Rugged Man

10.“Love Is a Gun“

11.“Point Em Out“

12.“Chasing the Devil“ Feat. Optimus, Sickflow and Snak The Ripper