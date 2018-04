AKUA NARU – „The Blackest Joy“ – Album OUT NOW

Die Rapperin Akua Naru ist eine Reisende, eine nachdenkliche Gesellschaftskritikerin und Meisterin der Lyrik. Als Historikerin und Verfechterin der Stimmen schwarzer Frauen, zog sie die Aufmerksamkeit von Gelehrten und Aktivisten auf der ganzen Welt auf sich. Die Musik der im US-Bundesstaat Connecticut geborenen Musikern brachte ihr über die Jahre eine internationale Fangemeinde ein.

Ihr neues drittes Album „The Blackest Joy“ (Code Black/SPV) ist ein leidenschaftlicher Aufruf zur Freude an politischer Bewegung. Frauen-Empowerment, Black Lives Matter und Liebe sind nur einige der Themen, denen sich das Album widmet. Jüngst erschien mit „Made It“ (feat. Eric Benét) das zweite Video zum Release und der Nachfolger zum bildgewaltigen „My Mother´s Daughter“. Derzeit lebt die Rapperin in Köln und wird im Mai in Berlin, Bremen und in Hamburg live auf der Bühne stehen.

TRACKLIST

01. Black Genius

02. Sweat

03. Serena

04. My Mother´s Daughter

05. Made It

06. Love Right Now

07. Joy

08. Kaya

09. The Offering

10. Baldwin’s Crown

11. Black Future

12. Made It (feat. Eric Benét) [Bonus Track]